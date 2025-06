Rivolta a Los Angeles per i blitz anti-migranti Trump | Arrestate chiunque indossi mascherine

A Los Angeles, le recenti operazioni anti-migranti di Trump hanno scatenato una vera e propria rivolta, con decine di arresti tra chi indossava mascherine. Ieri, 27 persone sono finite in manette, mentre la polizia avverte: "La violenza sarĂ contrastata con forza proporzionata". Una situazione che mette in luce le tensioni crescenti e il delicato equilibrio tra sicurezza e diritti civili.

Ieri sono state arrestate 27 persone. Il monito della polizia: "La violenza sarĂ contrastata con forza proporzionata". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rivolta a Los Angeles per i blitz anti-migranti. Trump: "Arrestate chiunque indossi mascherine"

In questa notizia si parla di: Arrestate Rivolta Angeles Blitz

Los Angeles in rivolta, Trump schiera la Guardia Nazionale e ordina: “Arrestate chi protesta a volto coperto” - La città di Los Angeles si trova nel cuore di una crisi senza precedenti, dove le proteste contro le politiche di Trump sono sfociate in scontri violenti e interventi drastici delle forze dell'ordine.

Rivolta dei migranti a Los Angeles: bruciata la bandiera americana, Trump invia la Guardia Nazionale - Dieci manifestanti sono stati arrestati durante gli scontri con la polizia nel centro di Los Angeles: lo ha detto il ;;capo della polizia della città, Jim McDonnell, come riporta la Cnn. Leggi su informazione.it

Rivolta a Los Angeles: la giornalista viene colpita in diretta dai proiettili di gomma - Rivolta a Los Angeles: la giornalista viene colpita in diretta dai proiettili di gomma Oltre 2000 militari per sedare i tumulti di Los Angeles: la Guardia nazionale inviata dal presidente Trump sta sp ... Leggi su informazione.it

Rivolta a Los Angeles, Trump chiede di arrestare tutte le persone a volto coperto: cosa succede in California - Migranti irregolari e cittadini protestano contro le politiche migratorie di Trump ... Leggi su virgilio.it