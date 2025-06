Ritorna il Concorso Dirigenti Scolastici in Campania | fissate le nuove date

Dopo un lungo periodo di attesa e polemiche, il concorso per dirigenti scolastici in Campania riprende con le prove orali, fissate dal 23 giugno. Una svolta importante per tutti i candidati che avevano visto bloccare il percorso a causa di irregolarità segnalate e contestazioni. Con questa riapertura, si apre una nuova fase di opportunità e trasparenza nel mondo dell’istruzione campana, confermando l’impegno delle autorità nel garantire procedure corrette e meritocratiche.

Il concorso per dirigenti scolastici in Campania, precedentemente bloccato a seguito di presunte irregolarità , riprenderà con le prove orali a partire dal prossimo 23 giugno. Questa notizia giunge dopo un periodo di incertezza e denunce da parte di numerosi partecipanti, che avevano segnalato anomalie nella procedura concorsuale. La prova orale, inizialmente prevista per il 14 . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

