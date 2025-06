Ritmo natural | ad Agavi beach musica e arte in riva al mare per annunciare la magia del solstizio d' estate

modo unico e coinvolgente. Un evento imperdibile dove musica, arte e natura si fondono per celebrare l’arrivo dell’estate e la magia del solstizio. Preparatevi a lasciarvi catturare da atmosfere suggestive, emozioni intense e un’esperienza che riscalderà il cuore di tutti i partecipanti. Venite a vivere questa notte speciale: l'estate sta per iniziare, e voi siete invitati a farne parte.

Agavi Beach, il 20 giugno, si trasforma in un santuario del suono e dell’arte per ospitare la prima data del SunsetFest 2025, nel giorno che precede il solstizio, simbolo universale di rinascita e luce. Un tramonto sospeso tra i battiti della terra e le vibrazioni dell’anima, da vivere in. 🔗 Leggi su Baritoday.it