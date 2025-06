Ritmi notturni Festival di Balli e Musiche

Preparati a vivere quattro serate indimenticabili di musica, danza e sapori internazionali nel cuore di Castelnuovo di Porto. “Ritmi Notturni” trasformerà il borgo in un palcoscenico vibrante di energia, colori e tradizioni, coinvolgendo tutti in una celebrazione globale di culture e passioni. Non perdere l’occasione di ballare sotto le stelle e scoprire il mondo senza lasciare il paese: l’appuntamento è dal 19 al 22 giugno!

