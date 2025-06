Ritiro o Mondiale per Club Cristiano Ronaldo ha deciso | Ecco cosa farò

Cristiano Ronaldo, il leggendario campione di Juventus e Real Madrid, ha deciso il suo futuro: continuerà a brillare con l’Al-Nassr e non parteciperà al Mondiale per club. Dopo aver vinto la Nations League con il Portogallo, il portoghese ha confermato la sua determinazione nel proseguire la carriera in Arabia. Restate sintonizzati su Sportface Tv per tutte le ultime novità e approfondimenti esclusivi, perché il mondo del calcio non si ferma mai!

Il campione ex Juventus e Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha annunciato che proseguirà la sua carriera con l’Al-Nassr e non parteciperà al Mondiale per club. Dopo la vittoria in Nations League con il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha riposto, nel corso della conferenza stampa post-partita, sul suo futuro. “Non cambierà nulla, resto all’Al-Nassr”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

