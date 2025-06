Riti voodoo e minacce per farle prostituire in Campania | Polizia arresta una donna

Una triste realtà di sfruttamento e mafie nascoste dietro riti voodoo e minacce scuote la Campania. La polizia smaschera un traffico di giovani donne provenienti dalla Nigeria, ingannate con false promesse e costrette a vivere l'inferno della prostituzione. Un'operazione che evidenzia come il crimine organizzato si macchi di pratiche atroci e inganni crudeli, ma anche come la lotta dello Stato continui con determinazione per liberare le vittime e smantellare queste reti.

Faceva arrivare giovani donne dalla Nigeria promettendo un futuro migliore, ma una volta giunte in Italia venivano ridotte in condizioni di sfruttamento sessuale. A orchestrare il traffico una donna, anch'essa di origine nigeriana, arrestata questa mattina nel Foggiano dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse nei suoi

