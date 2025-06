Riti vodoo per costringere connazionali a prostituirsi | arrestata nigeriana

Una donna nigeriana è stata arrestata per aver orchestrato un inquietante traffico di esseri umani: sfruttava la sua rete per ingannare e costringere connazionali a prostituirsi in Italia, ricorrendo anche alla violenza. Questa vicenda mette in luce un oscuro lato del traffico internazionale e l’importanza di combattere tali crimini con fermezza. La lotta contro lo sfruttamento continua, affinché nessuno sia vittima di sfruttamenti così atroci.

