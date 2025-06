Ritardo nell’uscita del live-action di legend of zelda

Il mondo di Hyrule dovrà attendere un po’ più del previsto per vivere l’avventura in live-action di The Legend of Zelda. L’attesissimo film, diretto da Wes Ball, noto per Kingdom of ... è stato rimandato, lasciando i fan in trepidante attesa. Ma, come ogni grande avventura, anche questa avrà il suo epilogo: il viaggio continuerà, e presto scopriremo se l’attesa varrà la candela.

annuncio ufficiale sul rinvio del film live-action di the legend of zelda. La produzione del tanto atteso adattamento cinematografico di The Legend of Zelda ha subito un cambiamento nella data di uscita. La saga, nata come videogioco nel 1986 per il Nintendo Entertainment System, si prepara ora a conquistare il grande schermo con un lungometraggio in live-action. La direzione è affidata a Wes Ball, noto per aver recentemente diretto Kingdom of the Planet of the Apes. Al momento, non sono stati resi noti dettagli riguardanti il cast o la trama. la nuova data di rilascio e le motivazioni ufficiali.

