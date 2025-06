rita de crescenzo che flop gli appelli sgrammaticati

Rita De Crescenzo, influencer napoletana nota e spesso al centro di polemiche, ha nuovamente attirato l’attenzione con un video in cui ringraziava l’«assessore comunale di quartiere» per averla aiutata a "cacciare le tessere". Un episodio che ha scatenato sorrisos e critiche sui social, rivelando le contraddizioni tra immagine pubblica e vicende personali. Ma cosa si nasconde dietro questa figura tanto discussa?

In un video - al solito raffinatissima – aveva ringraziato «l’assessore comunale di quartiere qua, che mi ha aiutato a cacciare le tessere elettorali». Il filmato, che sui social ha spopolato – povera patria – era “in partnership retribuita”: significa che qualcuno ha cacciato anche dei quattrini per commissionarglielo. In tempi recenti la napoletana Rita De Crescenzo, di professione influencer – a processo per traffico di droga e spaccio, non entriamo in altri dettagli – s’era fatta promotrice dell’adunata dei 5Stelle. Saranno stati loro a retribuirla per questo nuovo video? Chissà. Comunque: la signora tiktoker, la stessa che ha guidato la mitologica invasione campana di Roccaraso, prima del flop dei referendum era tornata alla carica: «Domenica vado a votare, io e la mia famiglia». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it