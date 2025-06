Risultati referendum i dati del ministero dell' Interno

Oggi 9 giugno, le urne sono state chiuse alle 15. Inizia lo spoglio: gli aggiornamenti sul quorum e i risultati. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Risultati referendum, i dati del ministero dell'Interno

In questa notizia si parla di: Risultati Referendum Dati Ministero

Salis: “Potremmo chiudere la giunta in contemporanea ai risultati del referendum” - In un clima di decisioni cruciali, Salis propone di chiudere la giunta in concomitanza con i risultati del referendum, mentre sulla questione dello Skymetro la sindaca si impegna a negoziare con il Ministero, desiderosa di trovare soluzioni condivise.

Alle ore 23 di domenica 8 giugno, l’affluenza ai cinque referendum su cittadinanza e lavoro era del 22,7 per cento, secondo i dati del Ministero dell’Interno. - X Partecipa alla discussione

8/6/25. Resi noti dal Ministero i dati dell'affluenza ai Referendum fino alle 19 di oggi Italia 15,53 Veneto 14,04 Venezia 15,62 Rovigo 13,12 Chioggia 11,41 Cavarzere 8,93 Loreo 8,82 Pettorazza 10,30 Porto Tolle 11,91 Porto Viro 10,12 Rosolina 7,23 Taglio di - X Partecipa alla discussione

Risultati referendum 2025 in diretta, exit poll e affluenza live città per città. Quorum miraggio - Urne chiuse alle 15 in tutta Italia: atteso anche l'esito dei ballottaggi delle elezioni comunali. Leggi su quotidiano.net

Referendum, alle 23 l’affluenza supera il 22%, il quorum resta molto distante - L’ultima volta che si è votato un referendum in due giorni, e si è raggiunto il quorum, alle ore 23 l’affluenza superava il 40% ... Leggi su lastampa.it

Affluenza referendum, i dati del ministero dell'Interno - Secondo i dati presenti sul sito del ministero dell'Interno, alle 12 di domenica 8 giugno l'affluenza nazionale è stata di circa il 7,4%, valore omogeneo per tutti e 5 i quesiti. Leggi su wired.it