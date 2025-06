Risultati referendum 8 e 9 giugno 2025 urne chiuse Affluenza parziale sopra il 30% FdI alle opposizioni | Avete perso – La diretta

Sono appena terminate le operazioni di voto in tutta Italia, con l'affluenza parziale superiore al 30%. I risultati dei referendum su lavoro e cittadinanza, insieme ai ballottaggi nei grandi Comuni, stanno emergendo, mentre i dati sulla partecipazione e le preferenze iniziano a delineare il quadro politico. La sfida ora è raggiungere la soglia del 50% più uno per la validità dei referendum. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Urne chiuse in tutta Italia al termine della seconda giornata di voto sui cinque referendum su lavoro e cittadinanza. I seggi sono rimasti aperti fino alle ore 15 di oggi, lunedì 9 giugno, anche per i ballottaggi nei 13 Comuni sopra i 15mila abitanti – tra cui due capoluoghi di provincia: Taranto e Matera – e per il primo turno di sette Comuni in Sardegna. Affinché i referendum siano validi, è necessario che si rechi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto. Un traguardo al momento molto lontano, se si considera che l’affluenza alle 23 di ieri è stata del 22,73% nelle 61.591 sezioni aperte in Italia per i cinque referendum. 🔗 Leggi su Open.online

