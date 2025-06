Risultati referendum 2025 in diretta exit poll e affluenza live città per città Quorum miraggio

Roma, 9 giugno 2025 – Mentre le urne si chiudono alle 15, l’attenzione si concentra sui primi exit poll e sull’affluenza che determinerà il successo del referendum. Con una partecipazione inferiore al 23% finora, il rischio di non raggiungere il quorum si fa concreto. La città e l’intera nazione attendono con trepidazione i risultati ufficiali, pronti a scoprire se questa consultazione popolare realizzerà il suo obiettivo o resterà un miraggio.

Roma, 9 giugno 2025 – Urne chiuse alle 15 nel secondo e ultimo giorno di votazioni per il referendum 2025. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede e verranno diffusi i primi exit poll sui risultati del voto, cui seguiranno le proiezioni e i dati reali. L’attesa è subito per l’ affluenza da cui dipende il raggiungimento o meno del quorum. La percentuale dei votanti raccolta ieri è molto bassa, sotto il 23%: si va dunque verso un numero di votanti nettamente inferiore alla soglia necessaria per considerare il referendum valido, ovvero il 50% +1 degli aventi diritto. Referendum: i risultati live città per città . 🔗 Leggi su Quotidiano.net