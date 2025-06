Risultati in Emilia-Romagna referendum 2025 | quorum verso il flop la mappa

I risultati del referendum 2025 in Emilia Romagna svelano un dato sorprendente: il quorum sembra sfuggire, avvicinandosi al flop. Oltre 3 milioni di elettori hanno espresso la loro opinione in 330 Comuni, ma l’affluenza e gli esiti potrebbero non essere sufficienti per validare la consultazione. La mappa regionale si tinge di incertezza, lasciando intendere che questa tornata potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra cittadini e istituzioni.

Bologna, 9 giugno 2025 – Come hanno votato gli emiliano-romagnoli al referendum? Ieri dalle 7 alle 23 e oggi, dalle 7 alle 15, sono stati chiamanti alle urne oltre 3 milioni di elettori in 330 Comuni della nostra regione per esprimere la propria preferenza sui 5 referendum abrogativi  (che chiedono l’abrogazione totale o parziale di leggi in vigore) su lavoro (quattro) e cittadinanza (uno). Il quesito sulla scheda verde è sul contratto di lavoro a tutele crescenti e la disciplina dei licenziamenti illegittimi (articolo 18); il quesito sulla scheda arancione riguarda invece le piccole imprese, i licenziamenti e le relative indennitĂ ; il quesito sulla scheda grigia è legato ai contratti a termine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risultati in Emilia-Romagna referendum 2025: quorum verso il flop, la mappa

