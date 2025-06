Risultati ballottaggio per il sindaco a Sant’Elpidio a Mare | lo spoglio in diretta

Il countdown è finito: a Sant'Elpidio a Mare si svela oggi il nuovo volto della città, tra emozioni e colpi di scena. Con lo spoglio in diretta, gli elpidiensi scopriranno se sarà Gionata Calcinari, con il suo 44,8%, o Rossano Orsili a conquistare la fascia di sindaco. La sfida finale promette suspense, senza apparenti accordi pre-elettorali, ma con un endorsement che potrebbe cambiare le sorti del voto. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 9 giugno 2025 – E’ il giorno in cui gli elpidiensi conosceranno finalmente chi sarà il loro sindaco, se Gionata Calcinari che ha passato il primo turno con un 44,8% (3613 voti), o Rossano Orsili che ha avuto accesso al ballottaggio avendo ottenuto 2294 voti pari al 284%. Apparentamenti e accordi non ci sono stati ma si è dovuto attendere la giornata di sabato per un endorsement di uno dei due ex candidati sindaci sconfitti a favore di uno dei due ballottanti. Fino a quel momento, né Mirco Romanelli (ha ottenuto il 18,5%), né Enrico Piermartiri (8,1%) si erano sbilanciati, preferendo lasciare libero il proprio elettorato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risultati ballottaggio per il sindaco a Sant’Elpidio a Mare: lo spoglio in diretta

