Risultati ballottaggio Matera 2025 in tempo reale | exit poll proiezioni e dati Chi è il nuovo sindaco?

Il voto a Matera si avvicina al traguardo con un duello emozionante tra Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti. Le urne sono aperte e le prime proiezioni in tempo reale svelano un testa a testa serrato, con Cifarelli leggermente in vantaggio. La città attende con trepidazione l’esito finale di questa sfida cruciale, che potrebbe definire il futuro amministrativo di Matera. Chi sarà il nuovo sindaco? La risposta entro poche ore.

Matera, 9 giugno 2025 – Si preannuncia un duello all’ultimo voto il ballottaggio di Matera, dove entro sera dovrebbe arrivare il nome del nuovo sindaco. Ad affrontarsi  il candidato del centrosinistra Roberto Cifarelli –  il consigliere regionale del Pd corre senza simbolo di partito e parte in vantaggio di oltre 6 punti – e Antonio Nicoletti del centrodestra, ex direttore dell’Apt Basilicata e candidato di FdI e Forza Italia. Insieme a Taranto in Puglia, Matera è uno dei due capoluoghi tornato al voto per eleggere il primo cittadino. Ieri, nella prima giornata di voto, l'affluenza alle urne è stata del 41,16%, in leggero calo rispetto al 50,17% del primo turno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net