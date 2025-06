Rissa all' alba fuori dal locale un ragazzo accoltellato all' addome

Una notte di violenza a Cattolica: domenica mattina, nel parcheggio davanti al Bikini, una rissa sfocia in tragedia con un giovane marocchino ferito all’addome da un coltello. La scena di sangue e caos ha sconvolto i presenti, mettendo in luce le tensioni che spesso si scatenano fuori dai locali notturni. La vicenda è ancora sotto indagine, ma ciò che emerge è un quadro inquietante di incomprensioni e violenza urbana.

Alba di sangue, quella di domenica, nel parcheggio davanti al Bikini di Cattolica dove è scoppiata una rissa con un ragazzo che è stato accoltellato all'addome. Il ferito, un giovane marocchino, secondo quanto ricostruito aveva trascorso la nottata nel locale insieme ad un gruppo di amici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rissa all'alba fuori dal locale, un ragazzo accoltellato all'addome

