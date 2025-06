Rischio caldo torrido durante gli esami di maturità Servono climatizzatori nelle classi | l’appello a Valditara

Con l’estate che si avvicina, il rischio di un caldo torrenziale durante gli esami di maturità diventa una vera priorità. I docenti del coordinamento nazionale dei Diritti Umani insistentemente chiedono al ministro Giuseppe Valditara di installare climatizzatori nelle classi, per garantire condizioni dignitose e concentrarsi sui giovani candidati. Con le temperature in ascesa, il tempo per intervenire è ormai scaduto: la tutela della salute e della concentrazione degli studenti deve essere una priorità assoluta.

"Servono climatizzatori per poter svolgere la maturità". A lanciare questo appello al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è il coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti Umani. A convincere i professori a chiedere al ministero di intervenire sono le previsioni metereologiche che annunciano un'ondata di calore con temperature estremamente elevate, soprattutto nelle regioni del Sud Italia, nelle prossime settimane. Non è la prima volta che la questione viene sollevata dagli insegnanti, dagli studenti e dai genitori.

