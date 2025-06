Riqualificazione dell' illuminazione e sanificazione | l' intervento nelle scuole della Bassa

Il Comune di Candiana si distingue ancora una volta per la sua attenzione al futuro, con un progetto innovativo di riqualificazione dell’illuminazione e sanificazione nelle scuole della Bassa. Grazie all’intervento di Hera Luce, gli ambienti scolastici si trasformeranno in spazi più sicuri, salubri ed efficienti. Questo passo concreto rafforza l’impegno per una comunità più sostenibile e una didattica all’avanguardia, contribuendo a creare un ambiente di apprendimento migliore per i nostri giovani.

Il Comune di Candiana compie un passo decisivo verso la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita scolastica con un progetto integrato di riqualificazione energetica e ambientale che interessa i tre edifici scolastici del territorio. L’intervento, realizzato da Hera Luce, è stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Riqualificazione dell'illuminazione e sanificazione: l'intervento nelle scuole della Bassa

