Riqualificazione delle Terme di Sciacca nuove faq per chi è interessato al partenariato

Scopri le nuove FAQ sulle opportunità di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione delle terme di Sciacca, un progetto ambizioso volto a valorizzare un patrimonio storico e terapeutico unico. Sul portale Tuttogare del Dipartimento regionale tecnico troverai risposte chiare e dettagliate alle domande più frequenti, facilitando l’accesso alle informazioni e promuovendo un coinvolgimento attivo di tutti gli interessati. Esplora ora come contribuire al rilancio di questa meraviglia siciliana e partecipa al futuro delle terme di Sciacca!

Sono disponibili, sul portale Tuttogare del dipartimento regionale tecnico, le nuove risposte alle domande più frequenti ("Faq") sul partenariato pubblico-privato per rilanciare il complesso termale di Sciacca. Nei documenti vengono fornite informazioni dettagliate su aspetti relativi agli avvisi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Riqualificazione delle Terme di Sciacca, nuove "faq" per chi è interessato al partenariato

In questa notizia si parla di: Sciacca Partenariato Riqualificazione Terme

