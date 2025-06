Riqualificazione delle terme di Acireale la Regione pubblica nuove informazioni sui bandi

La riqualificazione delle terme di Acireale si apre a nuove opportunità grazie alle recenti novità pubblicate dalla regione. Sul portale Tuttogare del dipartimento regionale Tecnico, sono ora disponibili le FAQ aggiornate sul partenariato pubblico-privato, fondamentale per il rilancio dei complessi termali di Acireale e Sciacca. Nei documenti si approfondiscono aspetti chiave, facilitando la partecipazione degli operatori e stimolando un rinnovato entusiasmo per questi ricchi patrimoni. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi e dettagli sui bandi!

Sono disponibili, sul portale Tuttogare del dipartimento regionale Tecnico, le nuove risposte alle domande più frequenti ("Faq") sul partenariato pubblico-privato per rilanciare i complessi termali di Acireale, in provincia di Catania, e di Sciacca, nell’Agrigentino. Nei documenti vengono fornite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Riqualificazione delle terme di Acireale, la Regione pubblica nuove informazioni sui bandi

In questa notizia si parla di: Acireale Riqualificazione Terme Regione

Riqualificazione Terme di Acireale e Sciacca, la Regione proroga al 30 settembre la presentazione delle proposte dei partner privati - Altri quattro mesi di tempo per gli operatori economici interessati al rilancio dei complessi termali di Acireale, nel Catanese, e di Sciacca, nell’Agrigentino. Leggi su ilfattonisseno.it

Riqualificazione delle Terme, bando prorogato al 30 settembre - Due decreti del dipartimento Attività produttive hanno prorogato il termine per la presentazione delle proposte di partenariato pubblico- Leggi su lasicilia.it

Acireale, sopralluogo per la riqualificazione delle terme in vista del nuovo bando - accolta dal sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e dai commissari liquidatori della società “Terme di Acireale spa ... Leggi su catania.liveuniversity.it