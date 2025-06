Riposto inaugurato in piazza della Vittoria uno spazio con aree giochi e fitness

famiglie e dei bambini, che ora possono divertirsi e mantenersi in forma in un ambiente sicuro e accogliente. La riqualificazione di questa piazza rappresenta un importante passo avanti per la comunità di Riposto, pronta a vivere spazi pubblici più vivaci e funzionali. Un investimento che promette di arricchire le giornate di grandi e piccoli, rafforzando il senso di appartenenza e convivialità del quartiere.

È stata inaugurata l'area giochi di piazza della Vittoria a Riposto, completamente riqualificata grazie a un intervento finanziato dall'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità nel novembre 2023. Una giornata all'insegna della festa e dell'entusiasmo, soprattutto da parte dei

