Ripensare il benessere degli studenti l' incontro alla Sant' Anna

Ripensare il benessere degli studenti è fondamentale per costruire un futuro più sostenibile e felice. L’incontro “Pur bella la vita, merita di rischiare… Vivere bene oggi”, in programma il 20 giugno alla Sant’Anna di Pisa, invita a riflettere su come migliorare la qualità della vita studentesca, promuovendo una cultura del benessere che faccia davvero la differenza. Un’occasione imperdibile per condividere idee e strategie innovative.

Pisa, 9 giugno 2025 - “Pur bella la vita, merita di rischiare. Vivere bene oggi” è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà il prossimo 20 giugno alle ore 15.00 presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nell’ambito del progetto Health Mode On, con il patrocinio delle Classi Accademiche di Scienze Sociali e di Scienze Sperimentali e Applicate. Health Mode On è un progetto nazionale finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito del programma PRO-BEN, coordinato dall'Università di Pavia. Coinvolge numerose università e istituti AFAM italiani, tra cui l'Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università degli Studi di Udine, l’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Università del Piemonte Orientale e i conservatori Pietro Mascagni di Livorno, Giuseppe Verdi di Milano e Antonio Vivaldi di Alessandria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ripensare il benessere degli studenti, l'incontro alla Sant'Anna

