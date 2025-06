Ripartono entro giugno lavori al ponte per Oltrarno Transito a senso unico

Entro giugno, Calcinaia e Oltrarno si preparano a un'importante rivoluzione stradale: i lavori sul ponte riprendono, introducendo il senso unico e migliorando la viabilità. Dopo i ritardi, l’amministrazione comunale è determinata a rispettare le tempistiche, garantendo un’opera fondamentale per la mobilità e lo sviluppo locale. Questo intervento segna una tappa cruciale per il futuro della zona, portando benefici concreti a residenti e pendolari. Restate aggiornati per tutte le novità!

CALCINAIA Dopo una serie di rinvii e ritardi – dovuti ai lavori sul Ponte della Botte – stanno per iniziare i cantieri del secondo lotto del ponte sull’Arno tra Calcinaia e Oltrarno. "Stiamo lavorando per farli partire entro il mese di giugno – le parole del sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi – Dopo il primo lotto, quello che ha consentito il consolidamento dei piloni e dell’intera parte verticale, ora i lavori riguarderanno l’intera arcata. Si tratta di interventi che verranno effettuati sotto la sede stradale. Per questo motivo non sarà necessario chiudere la circolazione in entrambi i sensi di marcia, ma solo in un senso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ripartono entro giugno lavori al ponte per Oltrarno. Transito a senso unico"

