Riparte il cantiere di via Camozzi ecco la calda estate dei bergamaschi - Foto

La ripresa dei lavori in via Camozzi segna un nuovo capitolo nella calda estate bergamasca, promettendo novità e impatti significativi sulla viabilità. Dopo la scoperta dell'antica porta quattrocentesca, il cantiere torna a vivere, portando con sé attese e sfide per i cittadini. La rinnovata attività di teleriscaldamento sarà il cuore pulsante di questa stagione, trasformando il volto della città e coinvolgendo tutta la comunità.

VIABILITÀ. Si riparte da dove ci si era fermati l’estate scorsa dopo il ritrovamento dell’antica porta quattrocentesca sotto via Camozzi. I lavori del teleriscaldamento sono ripresi lunedì 9 giugno e questa estate saranno ancora più impattanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Riparte il cantiere di via Camozzi, ecco la calda estate dei bergamaschi - Foto

In questa notizia si parla di: Estate Riparte Camozzi Cantiere

Estate, riparte Aqua World: tra scivoli e divertimento obiettivo 150mila presenze - L'estate è finalmente tornata e con essa Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, pronto a far divertire grandi e piccini.

Riparte il cantiere di via Camozzi, ecco la calda estate dei bergamaschi - Foto - Si riparte da dove ci si era fermati l’estate scorsa dopo il ritrovamento dell’antica porta quattrocentesca sotto via Camozzi. Leggi su ecodibergamo.it

Riparte il cantiere, chiesti altri fondi - Un intervento da quasi 600 mila euro, finanziato da fondi pubblici del Pnrr. Leggi su ilrestodelcarlino.it