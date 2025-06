Rinnovo CCNL 2022 24 è stallo | a rischio aumenti stipendi e arretrati

Il rinnovo del CCNL 2022-24 nel settore Istruzione e Ricerca è attualmente bloccato, mettendo a rischio futuri aumenti salariali e arretrati. Le trattative tra ARAN e sindacati sono in stallo, creando incertezza su diritti e compensi degli oltre 1,2 milioni di lavoratori coinvolti. Una soluzione urgente è fondamentale per garantire stabilità e riconoscimento economico. La situazione rimane delicata e richiede un impegno concreto da tutte le parti coinvolte.

La situazione relativa al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024 si trova in una fase di profondo stallo. Le negoziazioni tra l’ARAN, l’agenzia che rappresenta il governo, e le organizzazioni sindacali si sono interrotte bruscamente, lasciando in sospeso il futuro normativo ed economico di . Rinnovo CCNL 202224, è stallo: a rischio aumenti stipendi e arretrati . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: Rinnovo Ccnl Stallo Rischio

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità: ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’ - Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24.

COMUNICATO STAMPA #CCNL #FunzioniLocali: . @AntonioNaddeo “ ” , - " Partecipa alla discussione

Rinnovo CCNL Sanità: stipendi e trattative in stallo - Le trattative per il rinnovo del CCNL Sanità sono attualmente in una fase di stallo, mettendo a rischio gli aumenti stipendiali previsti per circa 581mila lavoratori del Sistema Sanitario ... Leggi su finanza.com