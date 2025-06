Rimborso voli in ritardo cosa cambia dopo la decisione Ue | taglio ai risarcimenti

Rimborso voli in ritardo: cosa cambia con la nuova decisione UE? Dopo oltre dieci anni di attese, la riforma europea introduce tagli ai risarcimenti e maggiori tutele per le compagnie aeree, rischiando di rendere più complicato ottenere un rimborso. Le associazioni dei consumatori già protestano, evidenziando un possibile aumento delle difficoltà per i passeggeri. Ma cosa ci riserva davvero questa normativa e come tutelarsi? Scopriamolo insieme.

Potrebbe presto diventare più complicato ottenere un rimborso perché l’ aereo è in ritardo. Il testo della riforma Ue sui rimborsi aerei prevede infatti meno indennizzi e più tutele alle compagnie. Cosa che ha fatto scattare la protesta delle associazioni in difesa dei consumatori. Più difficili i rimborsi aerei per ritardi. Dopo oltre dieci anni di attesa, il Consiglio dei Trasporti dell’Unione Europea ha partorito un testo che potrebbe provocare più d’un mal di pancia ai viaggiatori. La riforma, che modifica il Regolamento CE n. 2612002 è ora all’esame dell’Europarlamento. La novità più controversa, come anticipato, riguarda le condizioni per accedere al rimborso in caso di ritardo: fino a 3. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rimborso voli in ritardo, cosa cambia dopo la decisione Ue: taglio ai risarcimenti

In questa notizia si parla di: Rimborso Ritardo Cosa Voli

Volo in ritardo o cancellato? Cosa devi fare per ottenere il rimborso (e far valere i tuoi diritti) - Scopri come agire in caso di voli cancellati o in ritardo: conoscere i tuoi diritti è fondamentale per ottenere rimborsi e compensazioni.

#Voli in ritardo, niente rimborso prima di 4 ore: l’Unione Europea vuole cambiare le regole Partecipa alla discussione

Trasporto aereo, i rimborsi per i voli in ritardo saranno più difficili Partecipa alla discussione

Rimborso voli in ritardo, cosa cambia dopo la decisione Ue: taglio ai risarcimenti - Il ritardo aereo si tradurrà in un rimborso più difficile da ottenere: la riforma europea è ancora in discussione, ma non promette nulla di buono per i viaggiatori ... Leggi su quifinanza.it

Voli, nuove regole Ue su rimborso, cancellazione, ritardo, bagaglio e riprotezione: cosa cambia per i passeggeri - Il Consiglio dell’Ue ha approvato una revisione attesa da oltre 12 anni per i voli aerei che riguarda rimborsi, cancellazio ... Leggi su msn.com

Voli in ritardo, niente rimborso prima di 4 ore: l’Unione Europea vuole cambiare le regole - La proposta di revisione normativa prevede anche un adeguamento dell’importo, ma in misura giudicata insufficiente. Leggi su milanofinanza.it