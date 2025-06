Rimane senza benzina con la moto e viene travolto da un' auto | muore vicesindaco nell' Oristanese

Una tragica notte sconvolge la comunità di Oristano: Antonio Pietro Ghiaccio, vicepresidente di Scano Montiferro, perde la vita in un incidente stradale while spingeva la sua moto senza benzina. In un attimo fatale, un'auto pirata lo ha travolto e si è data alla fuga, lasciando dietro di sé dolore e sconcerto. La sua storia ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia un diritto fondamentale, che non deve mai essere trascurato.

E' rimasto con la moto senza benzina e la spingeva su ciglio della strada in attesa che arrivasse un amico ad aiutarlo quando è stato sfiorato da una prima auto, una seconda l'ha travolto ed è fuggita e una terza ha centrato la due ruote. Sarebbe morto sul colpo Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni, vicesindaco di Scano Montiferro, travolto e ucciso da un'auto pirata durante la notte lungo la strada. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rimane senza benzina con la moto e viene travolto da un'auto: muore vicesindaco nell'Oristanese

