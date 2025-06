Rilancio del Panno del Casentino ecco cosa si sta muovendo

Il panno del Casentino sta vivendo una rinascita, grazie a nuovi segnali di impulso e a un impegno collettivo della regione. Questa mattina, in palazzo Strozzi Sacrati, si è tenuta una nuova riunione del tavolo regionale, che mira a rilanciare e valorizzare questo patrimonio tessile. Con focus su innovazione e sostenibilità , si aprono nuove opportunità per il rilancio industriale e la tutela di una tradizione secolare.

Nuova riunione, questa mattina in palazzo Strozzi Sacrati, del tavolo regionale sul panno del Casentino, inaugurato dalla Regione dopo la chiusura della vertenza, per concentrare energie sul profilo industriale dell'attività alle prese con problemi e opportunità per la collocazione del prodotto.

