Rigenerazione urbana e ristrutturazione | una lettura utile anche alla Puglia

La rigenerazione urbana e la ristrutturazione sono tematiche di grande attualità e rilevanza, anche per la Puglia, terra ricca di potenzialità e sfide. Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Angelo Contessa, presidente Ance Brindisi, che analizza una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia, un punto di svolta nel panorama nazionale, offrendo spunti utili anche per il nostro territorio. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa decisione per costruire un futuro sostenibile e innovativo.

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione a firma di Angelo Contessa, presidente Ance Brindisi. Una recente e importante sentenza - la numero 422 del 3 giugno 2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - segna un punto di svolta nel dibattito nazionale.

In questa notizia si parla di: Rigenerazione Urbana Ristrutturazione Lettura

