Riforma dell’accesso a medicina Marinoni | Il numero chiuso rimane non è stato abolito

La riforma dell'accesso alla Medicina Marinoni segna un importante passo avanti nel sistema sanitario italiano, con significative novità rispetto al numero chiuso, ora abolito. Tuttavia, come sottolinea il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, spesso le trasformazioni sembrano cambiare tutto per mantenere invariati certi aspetti fondamentali. Un equilibrio delicato che richiede attenzione e consapevolezza per garantire un futuro più equo e sostenibile.

"Spesso per indicare certe situazioni si dice che bisogna cambiare tutto per non cambiare nulla. Per rendere l'idea, si potrebbe citare la frase 'Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi', come recita una delle citazioni più famose de 'Il Gattopardo', il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa". Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, commenta il decreto che dà attuazione alla riforma di accesso a Medicina in vigore già dal prossimo anno accademico, il 20252026. Il dottor Marinoni afferma: "Il numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina resta, non è stato abolito.