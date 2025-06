Rieti scontri tra tifosi con bastoni e fumogeni | auto bruciate e sputi alla polizia 20 Daspo

A Rieti, un pomeriggio di tensione esplode tra tifosi nel corso di una partita di basket, con scontri violenti, bastoni, fumogeni e auto bruciate. La polizia interviene per fermare il caos, denunciando 20 tifosi per danneggiamenti e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre vengono applicati 20 DASPO per garantire la sicurezza. Un episodio che solleva domande sulla gestione della passion e sulla prevenzione della violenza negli eventi sportivi.

A Rieti, 20 tifosi denunciati per scontri durante una partita di basket. Accuse di danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rieti, scontri tra tifosi con bastoni e fumogeni: auto bruciate e sputi alla polizia, 20 Daspo

In questa notizia si parla di: Rieti Scontri Tifosi Bastoni

Scontri dopo la partita di basket a Rieti, arriva il Daspo per 15 tifosi del Rimini - Dopo una violenta giornata di scontri al termine della partita di basket a Rieti, arriva il duro provvedimento: il Daspo per 15 tifosi del Rimini.

Rieti, scontri tra tifosi con bastoni e fumogeni: auto bruciate e sputi alla polizia, 20 Daspo - A Rieti, 20 tifosi denunciati per scontri durante una partita di basket. Leggi su virgilio.it

Scontri Sebastiani Rieti – Rimini: Polizia emette 20 DASPO - della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà 15 persone, appartenenti alla tifoseria riminese della Squadra di basket della “Rinascita Basket ... Leggi su msn.com

Perugia-Cesena, scontri tra i tifosi. Cinghiate e bastoni. Squarciate le gomme ad alcuni mezzi lasciati a Bastia dai romagnoli e dai tedeschi gemellati - Ben dopo mezzanotte c'erano ancora una cinquantina di tifosi ospiti nel parcheggio a loro riservato ... Leggi su ilgazzettino.it