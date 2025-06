Rientra a casa e trova un uomo addormentato sul divano | arrestato 30enne a Jesolo

Una scena da film che lascia senza parole: una donna di Jesolo rientra a casa e si trova davanti a un uomo addormentato nel suo salotto, un 30enne entrato forzando una finestra. La scoperta shock ha scosso la tranquilla vita quotidiana, trasformando un normale ritorno in un episodio di cronaca. Cosa sarĂ successo dopo questa insolita scoperta? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda straordinaria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta shock in salotto. Una tranquilla giornata si è trasformata in una scena surreale per una donna di Jesolo, in provincia di Venezia. Rientrando nella sua abitazione, la proprietaria si è trovata davanti a uno sconosciuto addormentato sul divano del soggiorno. L’uomo, un 30enne, sarebbe entrato forzando una finestra dell’abitazione, e una volta dentro, si sarebbe sdraiato comodamente per riposare, ignaro delle conseguenze. L’intervento della polizia e la scoperta della droga. Immediata la telefonata al comando di polizia locale, che è intervenuta sul posto identificando l’intruso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com