Ricostruzione post alluvione si asfalta un tratto di via Zampeschi | previsti 5 giorni di lavori

Dopo l’alluvione, il nostro impegno per ripristinare la sicurezza e la vivibilità della città prosegue con la ricostruzione di via Zampeschi. Da mercoledì, un tratto tra via Oraziana e via Trentola sarà interessato da lavori di asfaltatura, previsti per circa quattro giorni. Per garantire un intervento efficiente e sicuro, saranno adottati provvedimenti temporanei di chiusura. La ripresa delle attività è vicina: grazie alla collaborazione di tutti, ripartiamo più forti di prima.

Nuovo asfalto per un tratto di via Zampeschi. I lavori, che avranno inizio mercoledì, si protrarranno per circa quattro giorni lavorativi ed interesseranno il tratto di strada compreso tra via Oraziana e via Trentola. Per consentire l'opera saranno attivati provvedimenti temporanei di chiusura. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ricostruzione post alluvione, si asfalta un tratto di via Zampeschi: previsti 5 giorni di lavori

In questa notizia si parla di: Tratto Zampeschi Giorni Lavori

Nuovo manto stradale in via Bevano e Zampeschi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

Autostrada, lavori sulla A1: tratto della Panoramica chiuso per due giorni - Napoli Panoramica, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, ci sarà un intero tratto chiuso per due giorni. Leggi su lanazione.it

Alluvione a Senigallia, partiti i lavori per il dragaggio del tratto terminale del Misa: dureranno 20 giorni - In questi giorni sono iniziati infatti i lavori per il dragaggio e la messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Misa, a Senigallia, nell’area demaniale in corrispondenza del tratto fra il ... Leggi su corriereadriatico.it