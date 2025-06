Riciclo carta e aziende | Necessario alleggerire la burocrazia

I risultati raggiunti, come il superamento del 90% nel riciclo di carta e cartone, testimoniano l’eccellenza italiana in questo settore. Tuttavia, per continuare a crescere e innovare, è fondamentale alleggerire la burocrazia che ancora ostacola le aziende. Un percorso più snello potrebbe favorire ulteriori successi e una gestione più sostenibile, rafforzando il ruolo strategico del riciclo nel nostro Paese.

FRANCESCO Sicilia, direttore generale di Unirima, il settore italiano del riciclo di carta e cartone ha dimostrato performance notevoli negli ultimi anni, superando ampiamente gli obiettivi di riciclo fissati dall’Unione Europea. Nonostante questi successi, quali sono le principali difficoltà che le imprese del settore si trovano ancora ad affrontare nel loro percorso di crescita e sviluppo? "I risultati raggiunti, come il superamento del 90% del tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici, confermano l’eccellenza del comparto industriale della carta da macero. Ma le sfide non mancano: il settore si trova in una fase di cambiamenti significativi che vanno dagli impatti delle politiche europee e delle dinamiche internazionali ai mercati di sbocco delle materie prime secondarie - end of waste che sono in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riciclo carta e aziende: "Necessario alleggerire la burocrazia"

