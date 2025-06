Richiesta di decadenza del consigliere Melillo SiAMO L' Alternativa | Attendiamo ancora la convocazione del Consiglio

In un contesto in cui il nostro Comune si distingue per trasparenza e impegno civico, desideriamo evidenziare l’importanza di rispettare le procedure istituzionali. Riteniamo fondamentale che la richiesta di decadenza del consigliere Melillo venga affrontata con tempestività, attendendo con fiducia la convocazione del consiglio comunale. Come ribadito dal Segretario Comunale nelle note prot. n. 1973, 2196 e 2738, gli obblighi del Presidente sono chiari: procedere senza indugio all’esame della posizione in discussione.

Prendiamo atto di quanto ribadito dal Segretario Comunale nelle note prot. n. 1973 del 25 aprile 2025, n. 2196 del 7 maggio 2025 e n. 2738 del 9 giugno 2025, che richiamano chiaramente gli obblighi del Presidente del Consiglio Comunale a procedere con la convocazione dell’assise per l’esame della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Richiesta di decadenza del consigliere Melillo, SiAMO L'Alternativa: "Attendiamo ancora la convocazione del Consiglio"

In questa notizia si parla di: Consiglio Convocazione Richiesta Decadenza

