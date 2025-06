Ricerca sull' epilessia riconoscimento ufficiale per il centro dell' ospedale di Perugia

Il Centro Epilessia di Neurofisiopatologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, guidato dalla professoressa Cinzia Costa, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale come Centro Epilessia di III livello dalla Lega italiana contro l’epilessia. Questo importante traguardo sottolinea l’eccellenza e l’impegno del nostro team nel garantire cure all’avanguardia e un’assistenza completa ai pazienti. Un risultato che rafforza la posizione di Perugia come punto di riferimento nel trattamento dell’epilessia in Italia.

Il Centro Epilessia di Neurofisiopatologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, sotto la direzione della professoressa Cinzia Costa, ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: il riconoscimento ufficiale come Centro Epilessia di III livello da parte della Lega italiana contro l'epilessia.

