Ricerca scientifica in diabetologia a Laura Sciacca il Premio Areteo

Laureata e ricercatrice appassionata, Laura Sciacca ha ricevuto il prestigioso premio Areteo-2025 dalla Società Italiana di Diabetologia, riconoscimento che celebra l’eccellenza nella ricerca diabetologica. La sua dedizione e innovazione nel campo dell’endocrinologia rappresentano un faro per la comunità scientifica e per i pazienti. Questa onorificenza testimonia il suo impatto fondamentale nel progresso della cura del diabete in Italia e oltre.

Laura Sciacca, professore associato di endocrinologia dell'università degli studi di Catania e dirigente medico dell'UOC di endocrinologia dell'Arnas Garibaldi, è stata insignita da parte della Società Italiana di Diabetologia (SID) del premio nazionale Areteo-2025.

#goodnews A Laura Sciacca il Premio Areteo-SID 2025. Associato in Endocrinologia, ha ricevuto il riconoscimento per la ricerca scientifica in diabetologia @unict_it #unict #unictmagazine https://unictmagazine.unict.it/laura-sciacca-il-premio-areteo-sid-2025 Partecipa alla discussione

