Riccardo Pisani riscatta l' Italia al Rolex GP di La Baule

Riccardo Pisani ha brillato al Rolex Grand Prix di La Baule, riscattando con determinazione l’onore dell’Italia nel mondo equestre. Con una performance impeccabile su Chatolinue PS, ha conquistato il sesto posto in un barrage ristretto, dimostrando talento e cuore. Un risultato che riscalda gli animi e fa sperare in un futuro ricco di soddisfazioni. La passione per il salto ostacoli non si ferma: ora, attendiamo con entusiasmo i prossimi traguardi.

La bella performance di Riccardo Pisani (nella foto) su Chatolinue PS ieri nel Rolex GP dello Csio di La Baule (6° posto con 04 penalità in un barrage di soli 8 binomi su 49 partenti) riscatta, almeno in parte, l’onore azzurro dopo il flop della squadra nella Coppa delle Nazioni. E peccato per Bucci su Kiss Me Fabulesse, che una banale toccata nel percorso-base ha escluso dal secondo giro, che avrebbe meritato di disputare, piazzandolo nel primo terzo della classifica (21°). "Qualcuno può criticare – dice il ct Porro – l’inserimento in squadra di cavalli non ancora ‘confermati’ a questo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Riccardo Pisani riscatta l'Italia al Rolex GP di La Baule

In questa notizia si parla di: Riccardo Pisani Riscatta Rolex

Riccardo Pisani riscatta l'Italia al Rolex GP di La Baule - Pisani brilla al Rolex GP di La Baule con Chatolinue PS, riscattando l'Italia dopo il flop in Coppa delle Nazioni. Leggi su sport.quotidiano.net