Riccardo Magi | Riforma costituzionale per eliminare il quorum

Riccardo Magi, segretario di +Europa, affronta la questione della riforma costituzionale volta ad eliminare il quorum elettorale. Con fermezza, sottolinea come una significativa porzione di elettori abbia espresso il proprio voto, superando così l'elettorato che legittima attualmente il governo in carica. Questa dinamica solleva una cruciale riflessione sulla qualità della democrazia e sui diritti di chi si sente escluso da decisioni fondamentali. La sfida è garantire rappresentanza e partecipazione a tutti i cittadini, senza lasciarli ai margini.

"Una parte di elettorato è andato a votare ed è superiore all'elettorato che legittima il governo che in questo momento è in carica". Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi in una conferenza stampa al comitato per il quesito sulla cittadinanza e parlando dei numeri dei votanti. "Questa grossa parte di elettorato non potrà vedere soddisfatta la propria richiesta e questa è una prima grande questione di democrazia che riguarda il quorum che è divenuto un ostacolo alla democrazia" e per questo "proporremo alle forze politiche in Parlamento, a partire da quelle che si sono pronunciate per il sì di sostenere una riforma costituzionale che lo elimini". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riccardo Magi: Riforma costituzionale per eliminare il quorum

