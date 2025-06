Riccardo Lodoli ha un diavolo per capello | ecco il suo nuovo progetto visionario

Riccardo Lodoli, giovane imprenditore romano di 30 anni, ha trasformato le sue sfide in successo con Hair Again, un progetto innovativo nato dalla sua esperienza personale di calvizie. Determinato a offrire soluzioni efficaci, ha sperimentato tecniche avanzate come le patch cutanee, rivoluzionando il settore. Ora, con la stessa passione e determinazione, presenta un nuovo progetto visionario che promette di cambiare ancora una volta il modo di prendersi cura dei capelli. La sua storia è una testimonianza di come la volontà possa superare ogni ostacolo.

Riccardo Lodoli, imprenditore romano 30 enne, quando ha messo in piedi Hair Again aveva un diavolo per capello. Dieci anni di successi. Perché Riccardo Lodoli, imprenditore romano 30 enne, quando ha messo in piedi Hair Again aveva un diavolo per capello. Era quasi calvo e voleva, assolutamente, aiutare chi si trovava nella sua stessa situazione. “Ho iniziato a sperimentare quelle che oggi oggi tutti conoscono: le petch cutanee. Oltre dieci anni fa sembravo un visionario, ma con oltre 500 clienti posso dire di aver fatto un solco nel settore”, racconta Lodoli. Che, da poco, ha aperto un nuovo centro a Roma con oltre 200 metri quadri di esposizione e diversi dipendenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Riccardo Lodoli ha un “diavolo per capello”: ecco il suo nuovo progetto visionario

