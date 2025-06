Ricardo Rodriguez rivela | Prima del Betis mi aveva cercato l’Inter Inzaghi voleva profili d’esperienza

Ricardo Rodriguez, ex Milan e Torino, svela un retroscena sorprendente: prima di approdare al Betis Siviglia, l’Inter aveva messo gli occhi su di lui. In un’intervista esclusiva a Calciomercato.com, il terzino svizzero rivela che Inzaghi desiderava profili più esperti per la sua difesa. Un colpo di scena che lascia intuire quanto i sogni e le strategie di mercato siano spesso più vicini alla realtà di quanto sembri. Ecco cosa ha detto Rodriguez.

Ricardo Rodriguez, l’ex Milan ha rivelato di essere stato cercato dall’Inter prima del suo trasferimento in Spagna: le sue parole. L’ex Milan e Torino Ricardo Rodriguez ha rivelato che era in procinto di unirsi all’ Inter (sotto gradimento di Inzaghi) prima di firmare con il Betis Siviglia. A dichiararlo è stato lo stesso terzino svizzero, che ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com. Di seguito, le sue parole. LE PAROLE DI RICARDO RODRIGUEZ – «Mi aveva cercato l’Inter perché Inzaghi voleva profili d’esperienza, ma il Betis Siviglia mi ha cercato fortemente e io avevo sempre avuto il desiderio di giocare in Spagna”, racconta l’ex capitano del Torino con un passato anche al Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricardo Rodriguez rivela: «Prima del Betis mi aveva cercato l’Inter, Inzaghi voleva profili d’esperienza»

