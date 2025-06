Riaperte le urne fino alle 15 di oggi

Oggi si conclude il nostro importante momento di partecipazione democratica: le urne sono di nuovo aperte fino alle 15, consentendo ai cittadini di esprimere il loro voto sui cinque referendum abrogativi e sui ballottaggi nei Comuni più cruciali, tra cui Matera e Taranto. È un’occasione fondamentale per influenzare il futuro delle nostre città e della nostra nazione. Non perdere questa opportunità: il tuo voto fa la differenza!

7.00 Secondo e ultimo giorno di voto per i 5 referendum abrogativi e per i ballottaggi nei Comuni che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra questi anche due capoluoghi di provincia, Matera e Taranto. Le urne chiudono alle 15. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

