Rhomanife in dj set love reggae party al Tortuga di Mola di Bari

musica reggae e le atmosfere più autentiche! Non perdere questa occasione unica di ballare, condividere emozioni e lasciarti trasportare da un’esperienza musicale indimenticabile. Preparati a vivere un sabato sera all’insegna del ritmo, della solidarietà e del buon vibes—ti aspettiamo!

Preparati ad immergerti in un’esplosione di vibrazioni positive e ritmi irresistibili! Sabato 14 giugno 2025, a partire dalle ore 18:00, il Tortuga di Mola di Bari ospiterà il tanto atteso Rhomanife in Dj Set Love Reggae Party, un evento che promette di scaldare l’estate con il meglio della. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Rhomanife in dj set love reggae party al Tortuga di Mola di Bari

In questa notizia si parla di: Rhomanife Love Reggae Party

Rhomanife Reggae Band – Nuovo brano “LOVE (new)” 2024 - PER PORTAR QUESTO CONTROLLO USERÀ UN MICROCHIP* SULLA FRONTE O SULLA MANO DESTRA LUI TI OBBLIGHERÀ NON TI FAR MARCHIARE TANTO IL GIORNO DELLA LIBERTÀ SI AVVICINA LOVE SERVIRÀ ... Leggi su monferratowebtv.it

Lunch Party Con I Rhomanife per il Paxos Reggae Festival - RHOMANIFE band: Gianni Rhomanife – voce e chitarra, Pino Rhomanife – basso, Francesco Bartoli – batteria, De Leo ... Leggi su sardegnareporter.it

Lunch Party Con I Rhomanife per il Paxos Reggae Festival ed il Nuovo Video ”Paradise”. - domenica 3 luglio, dal mattino, giornata di musica reggae e lunch party per il Paxos Reggae Festival con sound system tanti dj’s ed al tramonto aperitivo musicale con i Rhomanife In Concerto presso ... Leggi su politicamentecorretto.com