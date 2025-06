Rete Adamo | Sostegno aziendale è leva per natalità e produttività

In un’Italia alle prese con un calo di natalità preoccupante, le aziende hanno un ruolo cruciale nel plasmare il futuro socio-economico del Paese. La Rete Adamo sottolinea come il sostegno aziendale possa diventare una leva strategica per incentivare la natalità e migliorare la produttività, contribuendo così a creare un ciclo virtuoso di crescita e benessere condiviso. È fondamentale che le imprese si impegnino attivamente in questa sfida.

(Adnkronos) – Il calo della natalità in Italia rappresenta ormai un'emergenza sociale ed economica che coinvolge il sistema Paese nella sua totalità, aziende incluse. Questa tendenza negativa, se non affrontata con misure mirate, rischia di influenzare anche la crescita economica. Per questo motivo è fondamentale che le aziende si rendano parte attiva nel promuovere politiche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rete Adamo: “Sostegno aziendale è leva per natalità e produttività”

In questa notizia si parla di: Natalità Rete Adamo Sostegno