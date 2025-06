Restaurato il Cristo in legno | Simbolo prezioso

Sabato mattina a S. Anna Pelago è rinato un simbolo prezioso: il Cristo in legno restaurato, tornato a splendere nel suo antico splendore presso il rifugio Poggio Scorzatello. L’evento, celebrato con una toccante messa dal parroco don Paolo Boschini, ha sottolineato come la croce rappresenti la vita pulsante della comunità santannese. Un momento di rinnovamento e unità, che invita a nuove iniziative condivise per rafforzare il senso di comunità e spiritualità.

È stato inaugurato sabato mattina a S.Annapelago il Cristo in legno meticolosamente restaurato e riposizionato nel tradizionale luogo presso il rifugio Poggio Scorzatello, all’arrivo della omonima seggiovia. Il parroco don Paolo Boschini ha celebrato una Messa e benedetto la rinnovata Croce ‘simbolo di vita che pulsa nelle vene di S.Anna e dei Santannesi --ha detto- stimolo per altre iniziative da realizzare concordemente uniti’. Promotore dell’iniziativa Federico Tognarelli: "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito in vario modo all’iniziativa, in particolare Giuseppe Manfredini per l‘ottimo restauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Restaurato il Cristo in legno: "Simbolo prezioso"

