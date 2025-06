Rescisso il contratto tra Paragon ed il governo italiano

è stato precisato che, successivamente alla sospensione, si è addivenuti alla decisione di rescindere comunque il contratto con Paragon".

Paragon smentisce il Copasir: “Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato Fanpage” - Paragon, azienda israeliana di sicurezza informatica, rompe il silenzio smentendo il Copasir e rivelando di aver offerto soluzioni trasparenti al governo italiano per chiarire l’uso del loro sistema contro Fanpage.

Paragon smentisce il Copasir: "Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato Fanpage"

PARAGON HA PARLATO. Non ditelo a Guerini e a certi giornali avevano infiocchettato proprio una bella favola. #Paragon smentisce il #Copasir: "Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato #Fanpage"

Paragon smentisce il Copasir: "Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato Fanpage" - In una nota l'azienda israeliana di sicurezza informatica dichiara di aver "offerto al governo e al parlamento italiano un modo per determinare"

Rescisso il contratto tra Paragon ed il governo italiano - Dopo lo stop temporaneo è stato rescisso definitivamente il contratto tra Paragon Solutions ed il governo italiano.

Paragon solution termina il contratto con il governo italiano dopo il rifiuto del Copasir di indagare sui casi di spionaggio ai giornalisti - Paragon solution rescinde il contratto con il governo italiano dopo il rifiuto del Copasir di indagare su spionaggio ai giornalisti e attivisti, mentre Luca Casarini denuncia incongruenze e mancanza d