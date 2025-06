Rescissione del contratto tra Paragon Solutions e il governo italiano | il caso Graphite scuote l’intelligence

Una svolta decisiva scuote il mondo della sicurezza italiana: la rescissione del contratto tra Paragon Solutions e il governo italiano segna un capitolo cruciale nello scandalo Graphite. Il Copasir rivela dettagli sconvolgenti sull’uso di spyware da parte delle agenzie di intelligence, alimentando sospetti di spionaggio ai danni di...

 Clamoroso epilogo nella vicenda dello spyware Graphite: il contratto tra l'israeliana Paragon Solutions e il governo italiano è stato definitivamente rescisso. A dare la notizia è il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella sua esplosiva relazione sull'uso del software di sorveglianza da parte di Aise e Aisi, le agenzie di intelligence italiane. Al centro della bufera, le accuse di spionaggio ai danni di giornalisti e attivisti, tra cui il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, che hanno fatto tremare i palazzi del potere. Dalla sospensione alla rottura definitiva.

