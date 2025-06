Replica di Villa Adriana di Arignano | Garantiamo standard qualitativi elevati nell' assistenza ai nostri ospiti

Villa Adriana di Arignano si presenta come un'oasi di cura e attenzione, impegnata a garantire standard qualitativi elevati nell’assistenza ai propri ospiti. In risposta all'articolo recentemente pubblicato, desideriamo precisare che, diversamente da quanto affermato, Villa Adriana non è una RSA, ma...

In relazione all'articolo pubblicato dal titolo "Anziano muore poco dopo le dimissioni dalla rsa di Arignano, la famiglia denuncia: 'Disidratato, sporco e denutrito"', la struttura Villa Adriana di Arignano precisa quanto segue: "Diversamente a quanto affermato, Villa Adriana non è una RSA, ma.

