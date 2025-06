Reparto offensivo bianconero | David futuro della Juventus?

L'estate si rivela decisiva per il futuro del reparto offensivo della Juventus, con il nome di Jonathan David che continua a dominare le voci di mercato. Mentre Vlahovic e Osimhen sono nel mirino di club illustri, i bianconeri valutano attentamente nuove strategie per rinforzare la propria linea offensiva. La campagna di rafforzamento si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, determinanti per il progetto sportivo della Vecchia Signora.

Un mercato in evoluzione per i bianconeri La Juventus affronta un'estate cruciale per il reparto offensivo bianconero, con Jonathan David che continua a essere un nome caldo. Mentre Dusan Vlahovic attira l'attenzione di Fenerbahce e Milan, e Victor Osimhen sembra diretto verso l'Al-Hilal, la dirigenza valuta altre opzioni.

