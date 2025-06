Renzi | Referendum fallito per quesiti ideologici Io ho votato Meloni voltagabbana professionista

Con l’affluenza alle urne che si avvicina a livelli minimi e il centrodestra che sembra già festeggiare, il quadro politico si fa sempre più incerto. Matteo Renzi, ex premier e protagonista del Jobs Act, analizza con lucidità il fallimento del referendum ideologico, sottolineando come la partecipazione popolare sia fondamentale per una democrazia vibrante. In un sistema dove il silenzio delle urne parla più di mille parole, resta da chiedersi: cosa accadrà ora?

Mentre si avvicina lo scadere del tempo per recarsi alle urne e il quorum appare sempre più lontano (l'affluenza alle 23 di domenica era del 22,73 per cento), il centrodestra che ha disertato le urne pregusta la vittoria. Secondo Matteo Renzi - autore del Jobs Act che il referendum si proponeva. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Renzi: "Referendum fallito per quesiti ideologici. Io ho votato, Meloni voltagabbana professionista"

